Mustang Mach-E GT, ancora piu' accattivante e sportiva

La nuova Mustang Mach-E GT, dall'aggressiva verniciatura Cyber Orange, brilla al sole della Croazia in un anticipo dell'estate di San Martino. Le strade poco trafficate della regione istriana fra Pola e Rovinj costituiscono un percorso ideale per provare la versione interamente elettrica del super sportivo Suv della casa dell'Ovale Blu. Molto accattivante anche il colore Grabber Blue con i passaruota in tinta con la carrozzeria, una griglia in policarbonato su misura con effetto tridimensionale nella tonalita' Dark Matter Grey e il nuovo design del paraurti anteriore con spoiler e prese d'aria. Nuovi anche i gruppi ottici con fari full led anteriori e luci led posteriori. Gli specchietti retrovisori hanno la nuance Pillart Black. Originale l'apertura portiere con sistema E-Latch. Il tetto panoramico e' disponibile come optional. I cerchi in lega da 20" hanno incavi nero brillante e montano esclusivi pneumatici Pirelli. Le pinze fiammanti in tinta Colorado Red cosi' come l'impianto frenante con dischi da 385 mm di diametro sono marchiati Brembo. Il portellone apribile con movimento del piede scopre un bagagliaio posteriore da 402 litri per le necessita' dei cinque passeggeri. Gli interni comodi e avvolgenti comprendono sedili imbottiti con supporto alla schiena, rifiniti in similpelle, come il volante, touch screen monumentale posizionato verticalmente da 15,5" che supporta il SYNC, sistema di comunicazione e intrattenimento che memorizza le abitudini di chi guida. Sistema sound B&O con 10 altoparlanti. La trazione e' integrale a doppio motore con alimentazione esclusivamente elettrica. Il propulsore eroga 487 Cv/358 kw, 860 Nm di coppia ed assicura una guida entusiasmante ed un'accelerazione da 0-100 km/h in 3,7 secondi. La velocita' massima, limitata, raggiunge i 180 km/h. L'innovativo motore sincrono a magnete permanente montato posteriormente e raffreddato a olio raggiunge la coppia in mezzo secondo mentre quello montato anteriormente del sistema di trazione integrale fornisce trazione, coppia e potenza aggiuntiva alle ruote anteriori per garantire un'accelerazione continua e una risposta in curva di livello superiore. Le sospensioni adattive MagneRide, con sistema di controllo elettronico, reagiscono in tempo reale alle variazioni del manto stradale e orientano il veicolo a seconda della modalita' di guida selezionata. La tenuta in curva e la stabilita' risultano veramente eccellenti, ridotto significativamente il rollio. Garantita l'autonomia di guida fino a 500 km grazie alla batteria extended range da 88 kWh (utilizzabili) di serie, La possibilita' di ricaricare con una potenza fino a 150 kw consente di ottenere una media di 99 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica e di passare dal 10% all'80% della capacita' della batteria in meno di 45 minuti. La Ford Mustang Mach-E GT ha una serie di tecnologie di assistenza alla guida di secondo livello che garantiscono un viaggiare sicuro e rilassante quali l' Intelligent Adaptive Cruise Control pcon Stop & Go e Lane Centring, il Lane-Keeping System per il mantenimento della corsia con Blind Sot Assist (monitoraggio della zona d'ombra), il rilevamento dei pedoni e dei ciclisti con frenata automatica e prevedono anche il sistema di parcheggio semiautomatico grazie a telecamere a 360°. Il prezzo chiavi in mano puo' raggiungere i 74.000 Euro. . col/tvi/red 02-Nov-21 16:12