Covid, 2.834 nuovi casi e 41 decessi

ROMA - Leggera crescita dei casi covid in Italia nelle ultime 24 ore. Il numero dei positivi e' pari a 2.834, rispetto ai 2.818 fatti registrare ieri. Sono invece 238.354 i tamponi processati, che determinano un tasso di positivita' all'1,18%. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 41 i decessi (+21). Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore e' di 1.524, mentre quello degli attualmente positivi risale di 1.274 toccando quota 83.722. A crescere sono pure i ricoveri nei reparti ordinari, con 2.992 (+129), e quelli in terapia intensiva, con 385 degenti ospitati (+21) e 34 nuovi ingressi. Sono 81.070 le persone in isolamento domiciliare. La regione dove l'incremento dei contagi e' maggiore risulta essere il Lazio (388), seguita da Sicilia (382) e Veneto (336). . tai/ads/red 02-Nov-21 17:43