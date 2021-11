Covid, casi in crescita e positivita' a 1,2%

ROMA - Un nuovo balzo dei contagi Covid in Italia. Dall'ultimo bollettino del ministero della Salute si evince che i nuovi positivi sono 6.764, in crescita rispetto ai 5.905 riscontrati ieri, con un numero di tamponi processati leggermente superiori a quelli effettuati nelle 24 ore precedenti, 543.414 e che produce un lieve innalzamento del tasso di positivita' all'1,24%. Calano al contrario i decessi, 51 (-8). I guariti sono 3.730, gli attualmente positivi registrano anche oggi una crescita, stavolta di 2.980 attestandosi su un numero complessivo pari a 90.356. A peggiorare sono anche i dati provenienti dagli ospedali. Si registra infatti una tendenza alla crescita nei reparti ordinari, con il numero dei degenti a 3.124 (+79), e dei ricoverati nelle terapie intensive a 395 (+12) con 37 nuovi ingressi. Sono 86.837 le persone in isolamento domiciliare. Dal punto di vista dei contagi sulle regioni, quella dove si registra l'incremento piu' sostenuto e' la Lombardia (840), a seguire Veneto (792) e Campania (722). . tai/ads/red 05-Nov-21 18:26