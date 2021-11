Covid, Speranza "Accelerare con richiami, superate 2 mln terze dosi"

ROMA - "In una fase di recrudescenza del virus come quella a cui stiamo assistendo a livello europeo in questo momento, e' giusto accelerare sulla somministrazione dei richiami. Ieri sono state superate le 2 milioni di terze dosi somministrate". Lo ha dichiarato il Ministro Speranza, intervenendo al convegno di diritto sanitario in corso a Milano. . mgg/com 06-Nov-21 11:14