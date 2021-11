"Un venerdi' da pilota" il 19/11 a Varano de' Melegari

ROMA - "Un venerdi' da pilota". Si chiama cosi' l'evento, riservato a 12 piloti, in programma il 19 novembre all'autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, in provincia di Parma. Sul circuito emiliano sara' possibile guidare tre autentiche Supercar per un totale di 1,820 cavalli di razza purissima: Ferrari 458 Italia, Lamborghini Huracan Evo e Lamborghini Huracan Avio. "14 curve tutte da guidare! Sarai il protagonista delle sessioni di guida in pista: imparerai i segreti della guida sportiva da piloti professionisti, seguito giro dopo giro da ingegneri di pista - sottolineano gli organizzatori -. Ti accompagneremo poi in un'esclusiva visita guidata alla Dallara Academy, un tempio del motorsport". All'evento ogni pilota potra' portare anche due accompagnatori, che potranno assistere da spettatori alle sessioni di guida in pista. . fsc/mgg/red 06-Nov-21 12:16