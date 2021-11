Vaccini: in Lombardia sospesi 488 operatori sanitari

MILANO - Sono 488 al momento i medici, infermieri, dirigenti ed operatori sanitari in generale delle aziende pubbliche sospesi in Lombardia per mancanza del vaccino al 5 novembre, secondo i dati regionali. Questo su 1.334 atti di accertamento (86 più della scorsa settimana). Sono invece 502 le persone riammesse perché sono state vaccinate, 43 se ne sono andate (per pensionamento o dimissione) 159 sono state esonerate dalla vaccinazione e 23 hanno cambiato mansione. (ANSA)