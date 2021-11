Motogp, Francesco Bagnaia vince il Gp dell'Algarve

PORTIMAO (PORTOGALLO) - Francesco Bagnaia vince il Gran Premio dell'Algarve. Il pilota della Ducati si conferma dopo la quinta pole position della stagione e si aggiudica il penultimo appuntamento del Mondiale a Portimao. Sulla pista portoghese, è la bandiera rossa a sancire la fine della gara per via di una caduta di Miguel Oliveira (portato via in barella). Dopo 23 giri completano il podio lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Ducati). Niente da fare per il fresco campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) che cade in occasione di una curva a cinque giri dal termine, ma senza conseguenze fisiche. Rientra nella zona punti Valentino Rossi (Petronas) con il tredicesimo posto davanti al compagno di box Andrea Dovizioso. Il titolo del Mondiale costruttori invece finisce aritmeticamente nelle mani della Ducati grazie al podio di Bagnaia e Miller. . spf/pc/gm/red 07-Nov-21 15:10