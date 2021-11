Covid, 4.197 nuovi casi 38 decessi e tasso positivita' a 1,7%

ROMA - Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi in Italia sono 4.197, rispetto ai 5.822 di ieri. I tamponi processati sono 249.115 che portano il tasso di positivita' all'1,7%. Oggi si registrano 38 decessi (ieri erano 26). I guariti sono 2.727 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 1.788 unita' per un totale di 98.775. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 3.362 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 415 con 35 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 94.998 persone. L'Emilia-Romagna e' la prima regione per numero di contagi (536), seguita da Lazio (449) e Friuli Venezia Giulia (438). La Regione Abruzzo comunica che sono stati eliminati due casi dei giorni passati in quanto uno gia' segnalato da altra regione e l'altro non paziente Covid. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane, un decesso registrato oggi risale al 2 novembre. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi e' stato ridotto di 2 a seguito di due test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari. La Regione Sicilia comunica che in seguito alla verifica sui sistemi informatici da parte dell'Asp di Messina, sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati oggi, 3.722 sono relativi a periodi precedenti. Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi, 354 sono relativi a periodi precedenti al 5 novembre. La Regione Veneto comunica che nel valore "Isolamento domiciliare" di ieri e' stato riportato piu' 6 (12.375 anziche' 12.369) in quanto soggetti positivi che per mero errore materiale sono stati registrati come deceduti. . cga/ads/red 08-Nov-21 18:42