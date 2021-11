Performance da street-fighter per la nuova Suzuki GSX-S950

Bella e divertente, ovvero beauty and fun: Suzuki presenta la nuova GSX-S950, autentica street fighter proposta in due inedite versioni a 70kW e 35kW, per emozioni dall'autentico sapore racing. Il cuore pulsante e' una versione adattata all'uso stradale del potente motore a corsa lunga da 999 cm3, capace di fornire una coppia sempre presente ad ogni regime di giri. La moto ha uno stile da naked moderna, all'insegna della maneggevolezza e della guidabilita' ottenute grazie all'attenta messa a punto di ogni componente e all'adozione di tecnologie avanzate. La GSX-S950 infatti adotta numerosi sistemi elettronici avanzati: il Suzuki Traction Control, l'acceleratore elettronico Ride-by-Wire, e i sistemi Suzuki Easy Start e Low RPM Assist. Questi dispositivi permettono al pilota di ottimizzare il comportamento della moto in base alle situazioni di guida e alle diverse condizioni del fondo stradale, cosi' come alla propria esperienza e al grado di confidenza con la moto. Supportando il pilota, nel complesso, rendono la moto piu' gestibile e prevedibile nelle reazioni, meno affaticante da guidare sia nell'uso sportivo sia nei tragitti urbani. Il motore ad alte prestazioni a quattro cilindri in linea DOHC da 999 cm3, raffreddato a liquido, che equipaggia la GSX-S950, eredita il DNA da una stirpe di superbike vincenti. Questo propulsore, adattato all'utilizzo stradale, impiega un'architettura di base che sfrutta l'esperienza maturata nei lunghi decenni in cui la GSX-R1000 e' stata sviluppata per vincere innumerevoli gare per derivate dalla serie e utilizza tecnologie avanzate, messe a punto per le competizioni della MotoGP. Ogni aspetto del suo progetto e' stato riconsiderato nell'ambito di un aggiornamento volto a ottenere le prestazioni ideali per una naked sportiva in tutte le varie situazioni di guida, dalle uscite sportive agli spostamenti nel traffico cittadino, rispettando allo stesso tempo gli standard Euro 5 sulle emissioni. Il motore eroga una coppia corposa anche nella versione da 35 kW. Suzuki poi ha progettato un pacchetto ciclistico compatto e leggero, che rende la GSX-S950 agile e divertente da guidare. Ogni elemento riflette cosi' l'attenzione rivolta ad una straordinaria guidabilita' e ad una possibilita' di controllo ottimali nelle piu' comuni situazioni di guida stradale, nei tratti urbani cosi' come sui percorsi misti di montagna, per arrivare anche alla guida piu' sportiva e alla partecipazione ai track day. Il design audace e futuristico del nuovo faro a LED sovrapposti, e le linee tese del frontale, prendono ispirazione dagli aerei caccia da combattimento. Il codino snello rende la sagoma piu' leggera e atletica, con la massa visivamente spostata in avanti che accentua l'aspetto muscoloso della sezione centrale. Le colorazioni disponibili per le sovrastrutture sono due: il Blu Miami, che e' il colore di lancio che esprime l'identita' Suzuki e il Nero Dubai. Gli adesivi con un nuovo logo e gli adesivi con finitura forged carbon look in rilievo evidenziano lo stile della nuova GSX-S950. L'impianto di scarico e' compatto 4-in-2-in-1, aggiornato con una nuova conformazione che riposiziona il sistema Suzuki Exhaust Tuning (SET) e con un silenziatore, un nuovo convertitore catalitico e un design rivisto delle sezioni interne del compensatore che permettono di rispettare le normative Euro 5 sulle emissioni. Il sistema di iniezione elettronica, regolato con cura, utilizza iniettori a 10 fori per ogni corpo farfallato per ottenere i migliori risultati a livello di efficienza, una scelta che aiuta anche a contenere il consumo di carburante. Il sistema anti-saltellamento Suzuki Clutch Assist System (SCAS) riduce le reazioni in staccata e migliora il controllo in scalata, rendendo piu' morbido l'azionamento della leva della frizione. Il telaio a doppia trave in alluminio, con un collegamento diretto tra il cannotto di sterzo e il perno del forcellone, abbina un'elevata rigidezza e un peso contenuto per una grande maneggevolezza e una straordinaria tenuta di strada. La forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm garantisce una guida sportiva e confortevole. I cerchi in alluminio a sei razze esaltano la maneggevolezza e il look sportivo. Gli pneumatici Dunlop SPORTMAX Roadsport2 contribuiscono a dare alla moto agilita' e un comportamento prevedibile e sportivo, aumentando anche l'aderenza. Le ruote in lega d'alluminio sono caratterizzate da un disegno leggero a sei razze che appaga la vista e favorisce un'eccellente manovrabilita' e prestazioni sportive. I nuovi pneumatici radiali Dunlop Roadsport 2 (nelle misure 120/70ZR17 anteriore e 190/50ZR17 posteriore) sono progettati espressamente per dare il meglio sulla GSX-S950 e contribuire a migliorare in modo tangibile l'ottimo grip e il rendimento complessivo dei D214 che sostituiscono. La rivisitazione della struttura interna, che differisce da quella della versione comunemente in commercio, introduce una carcassa specifica e la tela Ultra Flex Steel Jointless Belt che sono studiate per fornire il giusto livello di rigidezza in base al peso, alle prestazioni e condizioni di utilizzo tipiche della GSX-S950. Il battistrada e' ottimizzato rispetto a quello del modello precedente e adotta una mescola ricca di silice che migliora l'aderenza sul bagnato, si scalda piu' rapidamente e vanta una lunga durata. La moto e' in vendita ad un prezzo di 10.390 euro. . ban/tvi/red 10-Nov-21 12:09