Ricciardi: da qui a Natale peggioramento

ROMA - "Da oggi al Natale ci sarà un ulteriore peggioramento. Spero che non sia tale da pregiudicare le normali attività. Sono più preoccupato per gennaio-febbraio, però spero che queste misure ci proteggeranno e ci consentiranno di fare un Natale quasi normale". Così Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, ad "Agorà" su RaiTre. Sui focolai di aviaria attivi in Italia Ricciardi si è augurato che "non ci sia il salto di specie". Occorre "isolare i focolai, abbattere tutti i capi, bloccare sul nascere, perché il rischio c'è". (ANSA)