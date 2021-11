Toru Oyama nuovo vice presidente Suzuki Italia

oSuzuki Italia, presieduta da Massimo Nalli, annuncia l'arrivo del nuovo Vice Presidente, Toru Oyama, che dal 29 Ottobre ha preso in carico la divisione Moto e Marine. Toru Oyama, 52 anni, sposato con un figlio, nato a Kumamoto in Giappone, entra a far parte del gruppo Suzuki nel 1992 lavorando per la divisione Sales Planning e occupandosi di vari progetti tra cui il supporto racing per il Team Suzuki Italia SS600. Dal 2001 al 2010 ha lavorato in Suzuki USA gestendo il business del settore moto e degli ATV. Dal 2011 al 2021 è tornato in Suzuki Motor Corporation occupandosi dei mercati di Nord America, Oceania e America Latina come Group Manager nella divisione vendite. . tvi/com 12-Nov-21 14:03