MG presenta la nuova gamma in arrivo sul mercato italiano

MG Motor Italy ha presentato i nuovi modelli che arricchiranno la gamma e che sono in arrivo negli MG Store italiani. Tra le nuove proposte le elettriche equipaggiate da tecnologia di seconda generazione e una novità assoluta ed esclusiva per il mercato italiano: la versione a benzina della rinnovata MG ZS, che affianca le nuove versioni EV. Il lancio dei nuovi modelli è stata anche l'opportunità per un bilancio dei primi otto mesi di attività in Italia. L'evento di lancio è stata anche l'occasione per avere ospite il Coach della Nazionale maschile di Basket Meo Sacchetti a cui sono state consegnate le chiavi di una MG EHS Plug-in Hybrid che sarà a sua disposizione per la durata del contratto di sponsorizzazione della FIP Federazione Italiana Pallacanestro. A soli otto mesi dall'inizio dell'attività, MG cresce anche sul mercato italiano, un'organizzazione giovane e dinamica con una rete commerciale che dai 40 punti vendita annunciati all'inizio dell'anno ne raggiungerà ben 70, e 40 concessionari per una copertura nazionale, isole comprese. La gamma si arricchisce di tre nuovi modelli per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio. MG presenta anche una soluzione per coloro che non si sentono ancora pronti ad abbracciare uno stile di guida completamente nuovo come quello elettrico. Arriva sul mercato italiano una versione a benzina della rinnovata MG ZS, l'auto che ha riportato l'iconico brand MG sul mercato europeo e ha già riscosso un grande successo da parte del pubblico in appena due anni dall'introduzione. Nuovo design per la MG ZS che sarà ora disponibile sul mercato italiano nella versione a benzina con due motori, un 1.5 aspirato e un 1.0 turbo entrambi con la possibilità di cambio manuale e automatico a un prezzo di lancio a partire da 13.950 euro. A questa nuova proposta si affiancherà anche una rinnovata versione 100% elettrica che all'evento è stata presentata in modalità statica e il cui arrivo negli MG Store italiani è previsto entro la fine dell'anno. Sarà offerta con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e la versione EV anche in due varianti di batteria, Long Range da 70 kWh consentirà un'autonomia di 440 km (WLTP) rispetto ai 263 km dell'attuale modello. Sarà disponibile anche una batteria Standard Range da 50,3 kWh con un'autonomia di 320 km (WLTP). Oltre alla maggiore capacità della batteria, la nuova MG ZS EV può anche caricarsi più velocemente. La versione Long Range è equipaggiata di serie con una trifase da 11 kW a bordo. La nuova ZS EV avrà un prezzo di partenza addirittura inferiore rispetto al modello precedente, da 33.490€ per la versione Comfort con batteria da 50,3 kWh, e da 37.990€ per la versione Comfort con batteria da 70 kWh. L'evento di lancio è stata anche l'occasione per comunicare il listino dell'ammiraglia MG, la nuova Marvel R Electric con un prezzo a partire da 32.550 euro per la versione Comfort RWD (con Ecoincentivi). Presentata lo scorso marzo, la MG Marvel R Electric è il SUV di punta del marchio, adatto agli automobilisti europei che apprezzano il design, la tecnologia e le prestazioni. Il più grande e elegante SUV nella gamma MG offre interni spaziosi e raffinati, curati nei dettagli e una grandissima attenzione alla qualità e alla tecnologia. Colpisce in particolare il touchscreen centrale da 19,4" per gestire il nuovissimo sistema di connettività MG iSMART con una vasta gamma di funzioni (online) e la connessione tramite un'app per smartphone, con cui è possibile controllare varie funzioni a distanza. Tre i livelli di allestimento (Comfort, Luxury e Performance) e due varianti di motorizzazioni e trazioni avanzate (RWD e AWD). L'allestimento Comfort e quello Luxury hanno entrambi la trazione posteriore, due motori elettrici, una potenza di sistema di 132 kW (180 CV), 410 Nm di coppia e un'autonomia WLTP di 402 chilometri. L'allestimento Performance aggiunge un motore elettrico all'asse anteriore e offre una trazione integrale permanente. La potenza del sistema e la coppia di picco sono fissati a 212 kW (288 CV) e 665 Nm, combinati con un'autonomia di 370 chilometri (WLTP). Tutte le versioni della Marvel R Electric sono dotate di una batteria da 70 kWh e di un carica batterie di bordo trifase da 11 kW per una rapida ricarica CA. La batteria è anche adatta alla ricarica rapida (CC) con un massimo di 92 kW, che permette di caricare la batteria dal 5 all'80% in soli 43 minuti. MG Motor Italy sta lavorando con Enel X Italia ad un accordo per identificare le migliori soluzioni di ricarica privata e di accesso alla infrastruttura pubblica per i propri clienti. Inoltre, la dotazione di serie della Marvel R Electric comprende una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), una pompa di calore che può riscaldare o raffreddare la batteria (e l'abitacolo) per garantire prestazioni di ricarica ottimali in tutte le circostanze e un sistema chiamato V2L (vehicle-to-load). Questa sorprendente dotazione permette alla batteria di fornire energia a un sistema elettrico esterno, per esempio una pompa ad aria, uno scooter elettrico, un computer portatile o anche un altro BEV. Sempre in modalità statica è stata l'occasione per un contatto dal vivo anche con a nuova MG5 Electric: la prima station wagon completamente elettrica al mondo con interni spaziosi, pratici e innovativi. Ideale per il business e per la famiglia nel tempo libero, ha un generoso spazio per i bagagli di 479 litri, che può essere ampliato fino a quasi 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti, la MG5 Electric offre un pieno di efficienza. Inoltre, come la Marvel R Electric e la ZS EV, la MG5 Electric sarà disponibile con il sistema di connettività MG iSMART che include di serie l'app per smartphone. Le ruote anteriori sono azionate da un motore elettrico che produce 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia. La MG5 Electric è inizialmente offerta con una batteria da 61,1 kWh e un'autonomia di 400 km (WLTP). In una fase successiva, sarà disponibile anche una versione con batteria da 50,3 kWh, che fornisce un'autonomia WLTP di 320 km. Entrambe le versioni a batteria della station wagon 100% elettrica consentiranno la ricarica rapida (CA) grazie al caricatore di bordo trifase da 11 kW. La MG5 Electric arriverà negli MG Store nel primo trimestre del 2022, con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e un prezzo di partenza di 30.000 euro. L'ammiraglia MG si caratterizza come un SUV "lifestyle" che risponde alle esigenze degli automobilisti che prestano particolare attenzione a design, stile e tecnologia. Oltre al design filante e moderno, ogni Marvel R Electric offre una strumentazione digitale con un display da 12,3" e un touchscreen da 19,4" di grande impatto, per controllare il nuovo sistema di connettività MG iSMART. A seconda del livello di allestimento, il sistema MG iSMART offre una vasta gamma di funzioni (online). Come DAB+, Bluetooth, hotspot Wi-Fi, connessione smartphone senza soluzione di continuità con Apple CarPlay TM o Android AutoTM, ricarica wireless dello smartphone, navigazione in tempo reale, previsioni meteo e streaming audio con Amazon Music. Nel frattempo, il sistema di connettività è sempre aggiornato grazie a Amazon Web Services (AWS) e gli aggiornamenti over-the-air. Il sistema MG iSMART prevede di serie il collegamento a un'app per smartphone, con cui è possibile controllare a distanza una serie di funzioni utili come Find My Vehicle, Status Checking, Vehicle Statistics and Health Scan, Route Planning, Calendar Synchronizing e Charging Management. Grazie alla pompa di calore interna, è anche possibile raffreddare o riscaldare l'abitacolo prima della partenza utilizzando l'app. . tvi/com 12-Nov-21 14:47