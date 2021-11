Out Bastoni, Calabria e Biraghi, Mancini chiama Zappacosta

ROMA - Nuove defezioni in casa Italia il giorno dopo il pari con la Svizzera. Dopo Alessandro Bastoni, che non avrebbe recuperato in tempo per la sfida di lunedì a Belfast contro l'Irlanda del Nord, nell'ultima giornata del girone di qualificazione mondiale, altri due calciatori lasceranno il ritiro nelle prossime ore. Si tratta di Davide Calabria, che accusa una sofferenza muscolare al polpaccio destro e farà rientro al Milan per le cure del caso, e Cristiano Biraghi, che torna a casa per motivi personali. Il ct Mancini ha dunque deciso di convocare l'atalantino Davide Zappacosta, che stasera si aggregherà al gruppo a Roma. . glb/red 13-Nov-21 15:11