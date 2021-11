Show di Hamilton in Brasile, Verstappen chiude secondo

SAN PAOLO (BRASILE) - Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Brasile e riapre la battaglia mondiale con Max Verstappen quando mancano tre gare al termine della stagione. Il pilota anglo-caraibico della Mercedes, infatti, ha preceduto proprio l'olandese al traguardo mentre a completare il podio c'è l'altra Freccia d'Argento guidata da Valtteri Bottas. Quarta posizione, invece, per Sergio Perez che chiude davanti alle due Ferrari con Charles Leclerc a conquistare il quinto posto e Carlos Sainz in sesta posizione. Settimo Pierre Gasly con l'Alpha Tauri mentre a completare la top ten ci sono le due Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon e la McLaren di Lando Norris. In testa al Mondiale c'è sempre Verstappen, che vede però scendere a 14 punti il vantaggio sul sette volte iridato. . spf/glb/red 14-Nov-21 19:47