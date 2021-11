Covid, 10.544 nuovi casi e 48 decessi in 24 ore

ROMA - Lieve decremento dei nuovi contagi in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, i casi registrati il 19 novembre sono leggermente inferiore rispetto alle 24 ore precedenti: da 10.638 si passa a 10.544, ma con un numero inferiore di tamponi processati, 534.690, producendo un tasso di positività in calo all'1,97%. In significativo calo i decessi, 48 (-21). I guariti sono 5.889, gli attualmente positivi si incrementano di 4.617 unità toccando quota 137.130. Prosegue la costante crescita dei ricoveri nei reparti ordinari: il dato totale segna un numero pari a 4.145 (+57). A crescere sono pure le terapie intensive, 512 (+9) e 39 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 132.473 persone. Per quanto riguarda la corsa del virus nelle regioni, si evidenzia un incremento più significativo in Lombardia (1.735), seguita da Veneto (1.283) e Lazio (1.229). . tai/sat/red 19-Nov-21 18:38