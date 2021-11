Meloni "Basta con i premier calati dall'alto"

PALERMO - "Draghi è un punto interrogativo per me, ha fatto alcune operazioni che ho condiviso e altre che non ho minimamente condiviso. Mi pare si sia mosso bene sulla vicenda complessa di Borsa Italiana. Bene anche sulla rete unica anche credo si stia andando verso una infrastruttura di proprietà italiana. Ma alcune cose non mi piacciono". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della presentazione del libro "Io sono Giorgia" intervistata dal direttore dell'agenzia Italpress, Gaspare Borsellino. "Ma leggo l'altro ieri che il Presidente Mattarella pare stesse volando a Parigi per siglare un accordo Italia-Francia, siccome ricordo che siamo una Repubblica parlamentare mi chiedo perchè il Parlamento non sappia nulla", ha aggiunto. Quanto all'ipotesi di un presidente del Consiglio donna, Meloni ha spiegato: "Io sono sempre stata convinta che l'Italia sia pronta per un premier donna ma non lo posso dire io, ce lo devono dire gli italiani. Uomo o donna, la cosa importante è che non possiamo avere un altro presidente del Consiglio calato dall'alto". In merito al Covid, il leader di Fdi ha attaccato: "Noi siamo diventati no-vax, la sinistra ha inventato per noi la categoria dei no-vax vaccinati. Loro fanno questo lavoro per il quale tu diventi un mostro. In Italia non si più parlare in modo serio, ma io non ci sto nè a stare zitta quando non sono d'accordo e neppure a dire che va tutto bene". Capitolo Quirinale. Per Giorgia Meloni "neanche con la sfera di cristallo con questo Parlamento si può immaginare chi farà il Presidente della Repubblica. Questo dibattito continuo sui giornali non aiuta, io sono alla ricerca di un Presidente della Repubblica che faccia il Presidente della Repubblica. La mia ricerca è diversa rispetto a quella del Pd che cerca di restare in sella anche se perde le elezioni". Un presidente donna? "Io non ho l'età, mi dispiace...", ha scherzato il leader di Fdi. Poi riguardo all'Unione Europea ha sottolineato: "Noi siamo inseriti nella dinamica Ue ma c'è modo e modo, o stai in Europa da pari o stai in Europa da servo. E se ti comporti da servo ti tratteranno così. Senza l'Italia l'Unione Europea non esiste, questa opzione non esiste per l'Italia". . tan/sat/red 19-Nov-21 19:53