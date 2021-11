Accusato di stalking, processo immediato per Varriale

ROMA - È fissato per il prossimo 18 gennaio il processo a carico del giornalista della Rai, Enrico Varriale, accusato di stalking ai danni della sua ex compagna. Nei suoi confronti la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il rito immediato. Nel settembre scorso, il giudice ha disposto la misura del divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa. «Nessuna prova schiacciante. La procura ha ottenuto il giudizio immediato come in tutti i processi che hanno ad oggetto lo stalking. Siamo confidenti di vedere riconosciuta l’innocenza del Varriale e di chiudere definitivamente questa brutta storia», afferma l’avvocato difensore Fabio Lattanzi. (ANSA)