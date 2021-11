Covid, Brusaferro "Vaccino per i bambini è sicuro e frena i contagi"

ROMA - "Il vaccino per i bambini rendera' ancora piu' difficile la circolazione dell'infezione. Allo stesso tempo offrira' una protezione individuale per i singoli bambini". Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanita', in un'intervista a Repubblica. "Pur mostrando spesso sintomi piu' lievi, anche loro a volte subiscono effetti che possono persistere nel tempo. Tutti i vaccini - aggiunge -, compresi quelli per i bambini, superano test e valutazioni molto rigorose. Non sono prodotti sperimentali, sono vaccini sicuri ed efficaci". . mgg/red 23-Nov-21 09:07