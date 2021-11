Kia EV6, di scena il nuovo full electric

MILANO - Presentata allo Spazio Antologico di via Mecenate la nuova Kia EV6: 100% elettrica a zero emissioni, grandissima autonomia, sistema di ricarica ultraveloce a 800 V e stile distintivo da crossover. Linea esterna grintosa, moderna, elegante, abitacolo spazioso ed interni curati nei dettagli, tecnologia efficiente e facile da gestire. "EV6 è il primo veicolo progettato sulla nuova piattaforma sviluppata specificatamente ed esclusivamente per i veicoli elettrici (BEV) da Kia - spiega Giuseppe Bitti amministratore delegato Kia Italia - Un crossover pionieristico, il primo BEV lanciato sotto la nuova filosofia del design Kia Opposites United". EV6 è infatti il primo BEV progettato e sviluppato da Kia sulla nuovissima ed esclusiva Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e rappresenta il primo passo della transizione di Kia nell'era dell'elettrificazione sotto il nuovo slogan del marchio: "Movement that inspires". EV6 è anche un pilastro importante della strategia a medio e lungo termine dell'offerta 100% elettrica, ibrida plug-in (PHEV) e ibrido tradizionale (HEV) di Kia il cui obiettivo è raggiungere il 40% delle vendite totali entro il 2030 (1,6 milioni di veicoli). Kia si è posta l'ambizioso traguardo di vendita di 920.000 BEV (Battery Electric Vehicle) nel 2030 e di diventare top seller globale della mobilità sostenibile. Kia prevede di rafforzare la sua gamma di veicoli elettrici con il lancio di ben 11 modelli BEV entro il 2026, il primo dei quali è proprio EV6. Di questi 11, sette saranno costruiti sulla piattaforma E-GMP e quattro su piattaforme di modelli già esistenti. "La potenza, assicurata esclusivamente con energia elettrica - continua Bitti - può essere generata in modalità dual motor AWD o a trazione posteriore. La ricarica con tecnologia high-tech a 800 V permette a EV6 di passare dal 10 all'80% di carica della batteria in soli 18 minuti; la versione GT, progettata per garantire prestazioni entusiasmanti, accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di ben 260 km/h". Un successo preannunciato quindi, dettato dalle caratteristiche intrinseche di questa vettura: ha un'autonomia reale da riferimento (fino a 528 Km), una tecnologia di ricarica che permette tempi di rifornimento ridottissimi (800 volt), un design high tech, un abitacolo innovativo e incredibilmente spazioso. EV6, inoltre, grazie ai suoi reattivi e potenti motori elettrici dalle elevate prestazioni garantisce una dinamica inappuntabile che esalta il piacere di guida. Con EV6 Kia dimostra che si possono percorrere lunghe distanze senza rinunciare a sportività e dinamismo per una esperienza di guida coinvolgente ed emozionante. Kia EV6, grazie alla rivoluzionaria Electric-Global Modular Platform (E-GMP) - dedicata esclusivamente ai BEV di ultima generazione, non scende a compromessi sulla dinamica e sul piacere di guida. Sono previste quattro modalità di personalizzazione della guida - Eco, Normal, Sport o Snow - che il guidatore può selezionare premendo un pulsante e, grazie a queste, EV6 si adatta a qualsiasi situazione, garantendo la risposta più adeguata, per un comportamento su strada sempre impeccabile. Ogni configurazione scelta interviene sull'erogazione della coppia, sulla reattività e progressività dello sterzo, sul sistema ESC e non da meno influisce anche sul consumo energetico per fornire in ogni momento la soluzione di guida migliore. Per le versioni AWD di EV6, è presente il Disconnector Actuator System (DAS) che assicura un passaggio graduale della coppia tra la modalità RWD e AWD senza richiedere uno switch manuale da parte di chi guida. La trazione principale avviene sull'assale posteriore, quello anteriore entra in funzione solo quando risulta necessario. Il sistema si adatta automaticamente in base alle condizioni di aderenza ma anche attraverso la lettura costante degli input dati da chi guida. La vettura è in vendita a partire da 49.500 euro. . ban/ads/red 23-Nov-21 16:33