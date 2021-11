DS 4 ARRIVA IN TUTTI GLI STORE PER IL LANCIO AL PUBBLICO

La novità DS 4 approda nei DS Store e si propone per un contatto ravvicinato nel weekend del 27 e 28 novembre. Dal sito web DS Automobiles, nella sezione "Servizi DS" è possibile individuale facilmente il DS Store più vicino e sfruttare un'occasione imperdibile per familiarizzare con le numerose novità che accompagnano questo modello, che segna l'ingresso in una nuova dimensione automobilistica. Il potente mix di design e tecnologia integrati in DS 4 risulta evidente anche a vettura ferma. Il suo design carismatico usa il linguaggio della fluidità, per avvolgere le linee nette che definiscono una personalità in grado di resistere al passare del tempo. Le maniglie a scomparsa sono diventate un'autentica firma DS Automobiles, così come i raffinati proiettori che accompagnano le luci diurne estese, per un totale di 98 LED. L'apertura delle portiere mostra subito l'esclusiva interpretazione del concetto di sofisticata tecnologia. Differenti soluzioni si prestano a una originale re-interpretazione della tradizionale plancia. Ne sono un esempio le bocchette centrali della climatizzazione abilmente occultate, oppure i comandi laterali spostati in prossimità del finestrino. La vettura accetta di essere comandata dalla voce del guidatore, oppure dai suoi gesti, fornendo un'esaustiva multimedialità e proiettando le informazioni essenziali per la guida direttamente sul parabrezza. Le nuove tecnologie proposte convivono con la raffinatezza dei materiali che firmano l'abitacolo, esibendo iconiche lavorazioni che attingono direttamente dal decalogo DS Automobiles. Lo dimostrano i sedili in pelle con lavorazione a braccialetto d'orologio, ora anche ventilati e massaggianti. Durante il week end di lancio, DS 4 sarà anche disponibile per un Test Drive con cui esplorare il bagaglio di tecnologie che non emergono a vettura ferma. Dalle sospensioni attive che si regolano singolarmente in maniera autonoma, seguendo le informazioni che provengono dalla telecamera sul parabrezza, al sistema infrarosso di visione notturna che riesce a rilevare persone oppure animali sulla strada, prima ancora che la luce dei potenti fari a matrice di led possano illuminarla. La possibilità di scegliere tra le tradizionali propulsioni benzina da 130 CV oppure 180 CV, il Diesel da 130 CV, oppure l'ibrido Plug-in da 225 CV con cui percorrere fino a 54 km in elettrico, completano il sofisticato profilo di DS 4. Con il listino che esordisce da 30.250 euro, in fase di lancio viene proposto anche l'allestimento Business con Business Pack a 29.500 euro per la variante Diesel 130 CV. . tvi/com 25-Nov-21 19:59