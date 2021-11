Droga, Dadone "Superiamo gli steccati ideologici, è cambiato tutto"

ROMA - "È un tema divisivo e tutto si è polarizzato su quello. Ma ciò che io auspico per il delicatissimo discorso delle droghe è un dibattito costruttivo che vada al di là degli steccati ideologici". Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, Fabiana Dadone, ministro delle Politiche giovanili. Lei è favorevole alla legalizzazione della cannabis? "L'ho detto molte volte". Però l'attacco alla legalizzazione della cannabis è arrivato dalla maggioranza di governo, dalla ministra Gelmini, da Salvini..."Non stiamo scoprendo nulla. Sappiamo bene che la maggioranza di questo governo non è omogenea. È comunque il Parlamento che decide e decide quali sono le prerogative...". . spf/red 28-Nov-21 08:45