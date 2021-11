Covid: giovane con miocardite risultata positiva, è grave

AOSTA - Una ragazza positiva al Covid-19 ricoverata nel reparto di Rianimazione del Parini sabato, per sintomi correlabili a una miocardite in pazienti Covid positivi, è stata trasferita in condizioni molto gravi all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La ragazza non è vaccinata. «Il rischio di miocarditi e pericarditi legate al Covid è 40 volte superiore al rischio di queste patologie legate alle vaccinazioni», spiega il coordinatore dell’emergenza sanitaria Luca Montagnani. (ANSA)