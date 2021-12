Al via la campagna social di Bauli per un Natale solidale

VERONA - Per il secondo anno consecutivo Bauli sposa una causa solidale con l'obiettivo di aiutare i più piccoli e regalare loro un sorriso in occasione della festività più attesa dell'anno. Cuore dell'iniziativa è la campagna "A Natale puoi": un invito a creare una versione inedita del jingle di Natale del brand con il supporto del grande pubblico e, allo stesso tempo, sostenere questo scopo benefico. La call-to-action lanciata da Bauli invita gli utenti a intonare la canzone "A Natale Puoi" e a pubblicare una Instagram Story con tag @bauliitalia e #ANatalePuoi. Non solo si potranno vedere le proprie stories sul profilo Instagram del brand, ma con i contenuti più originali ed emozionanti verranno creati degli spot TV, on air per le principali emittenti dal 5 fino al 23 dicembre. Tutti i contributi saranno parte di una grande causa: la realizzazione dei desideri di bambini malati insieme alla ONLUS Make-A-Wish Italia. Bauli ha anche creato anche la Limited Edition "A Natale Puoi" per il Pandoro di Verona: sul classico color lilla Bauli spiccano le frasi più belle e significative del jingle di Natale. "A Natale puoi... riprendere a sognare", "A Natale puoi... fare quello che non puoi fare mai": messaggi da regalare ad amici e parenti (o anche da regalarsi), divertendosi a comporre strofe della canzone. . sat/com 02-Dic-21 12:01