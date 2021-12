Tim, Giorgetti "Finora nessuna Opa, Governo pronto al golden power"

ROMA - "Il 19 novembre Kkr, operatore internazionale, ha formalizzato al Cda di Tim una manifestazione d'interesse volta a realizzare un'operazione pubblica di acquisto sull'acquisto di Tim e il 21 novembre il governo ha costituito un gruppo di lavoro per seguire i diversi aspetti della vicenda. E' opportuno evidenziare che ci si trova di fronte a un processo nelle sue fasi iniziali che a oggi non ha ancora dato luogo a un lancio di un'Opa su Tim, che è il principale operatore di telecomunicazioni in Italia". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in un'informativa in Aula alla Camera su Tim. "Il governo sta seguendo il dossier con estrema attenzione ed è stato costituito un gruppo di lavoro per valutare attentamente i progetti. Al momento - ha aggiunto - non c'è titolo ad assumere formali iniziativE, ma si evidenzia che se Kkr dovesse formalizzare l'Opa o chiunque dovesse formalizzare il lancio di un'Opa si attiverà la procedura del golden power". . gor/ads/sat/red 02-Dic-21 15:52