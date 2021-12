Toyota presenta la nuova coupé GR86

Toyota presenta la nuova GR86, il terzo modello globale GR e dà vita a una gamma "power of three" di vere auto sportive, insieme alla GR Supra e alla GR Yaris. Come loro, beneficia direttamente della vincente esperienza di Toyota nell'olimpo del motorsport internazionale con il Toyota gazoo Racing. La nuova coupé rappresenterà un nuovo punto d'ingresso alla gamma GR di Toyota, offrendo maneggevolezza e prestazioni sportive a un pubblico più ampio. Un'evoluzione della precedente GT86, il modello che ha segnato il rinnovato impegno di Toyota nella progettazione di auto sportive, che mantiene la classica configurazione con motore anteriore e trazione posteriore. Il motore rimane un quattro cilindri "boxer", ma con una cilindrata aumentata per ottenere un incremento significativo di potenza e coppia. Gli interventi tecnici al motore e alla trasmissione assicurano che questo potenziale extra sia sfruttato con un'accelerazione fluida e potente in tutto l'arco di giri. Lo sviluppo del telaio si è concentrato sulla riduzione del peso e su un ulteriore abbassamento del baricentro dell'auto per garantire una maneggevolezza e una reattività ancora maggiori. È aumentato l'utilizzo di alluminio e di altri materiali leggeri ma resistenti assieme ad un irrigidimento mirato del telaio dell'auto per ottenere una maggiore rigidità a 360°. Anche il comparto sospensioni beneficia di specifiche regolazioni per ottimizzare l'handling, con i progettisti che hanno ricevuto il supporto dei colleghi del motorsport nello sviluppo di nuove caratteristiche aerodinamiche per la carrozzeria Svelata per la prima volta nell'aprile 2021, la nuova GR86 sarà introdotta in Europa nella primavera del 2022. La prima europea sarà il 2 dicembre 2021. La nuova GR86 è "un'auto analogica per l'era digitale", progettata per gli appassionati, dagli appassionati, con un'attenzione al puro piacere della guida - una qualità espressa nella frase giapponese "waku doki". È importante sottolineare che la GR86 non è un'auto sportiva solo per i puristi e per chi possiede alti livelli di esperienza: le sue qualità possono essere scoperte giorno per giorno su strada così come in pista. Come nuova porta d'accesso al mondo GR, porterà avanti le qualità che hanno visto la GT86 generare nuovi fan ed entusiasmo per la cultura automobilistica di Toyota con la sua partecipazione a competizioni minori e l'ispirazione per i tuner e gli specialisti dell'after-market. Per coloro che vogliono personalizzare la loro auto, il nuovo modello sarà accompagnato da una gamma di accessori TGR originali. L'ingegnere capo della GR86, Yasunori Suezawa, riassume l'obiettivo della Toyota: "La missione della GR86 è di aprire il mondo delle GR, permettendo sempre a più persone di goderne". . tvi/com 03-Dic-21 16:40