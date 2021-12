Covid, Zaia "Per Natale possibile zona gialla in Veneto"

ROMA - Quasi tremila positivi nelle ultime 24 ore. Il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite a Mattino Cinque, ha pochi dubbi: "Se rimane questo il trend, in Veneto passeremo le feste in zona gialla. Il vaccino fa il suo mestiere visto che le ospedalizzazioni in rapporto ai contagiati sono un quarto rispetto ad altre ondate, ma i parametri dicono che siamo vicini al cambio di colore. Solo il dato sui ricoveri nelle aree non critiche ancora regge, attestandosi intorno all'8%". . dac/mgg/red 07-Dic-21 09:34