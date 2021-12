Nuovo Dacia Jogger, la familiare 7 posti

ROMA - Familiare e versatile, nuovo Dacia Jogger propone l'abitabilità di una multispazio, il volume di carico di una station wagon e le caratteristiche di un SUV. Jogger è pensato per le famiglie alla ricerca di un veicolo versatile, amanti della vita all'aria aperta, che vogliono guidare un veicolo moderno, dinamico e pratico, per trasportare facilmente anche le loro attrezzature sportive ed equipaggiamenti per il tempo libero. E' commercializzato dal 2 dicembre, mentre il suo arrivo negli Show Room è previsto da marzo 2022. Sarà disponibile a partire da 14.650 euro. Nuovo Dacia Jogger viene proposto con 3 livelli di equipaggiamento: Essential, Comfort ed una Limited Edition Extreme. È disponibile in tinta opaca Bianco Ghiaccio oppure in tinta metallizzata Blu Iron, la nuova tinta di Lancio Brun Terracotta, Grigio Cometa, Grigio Moonstone, Nero Nacré. Per un appeal ancora maggiore, Jogger è disponibile anche in una Limited Edition Extreme UP, con un contenuto prodotto ai massimi livelli e con un vantaggio per il cliente di 350 euro. L'offerta della Serie Limitata Extreme UP comprende inoltre: Pack Techno e Pack Drive Plus. È disponibile in tutte le tinte di carrozzeria, tranne il Blu Iron. Dacia Jogger inaugura il motore benzina TCe 110cv, con una trasmissione manuale a sei rapporti. Questo inedito motore è stato progettato per offrire ai clienti una guida piacevole in ogni circostanza, con una coppia di 200 Nm e peso ottimizzato. Jogger conferma inoltre il motore pilastro del Brand Dacia, il bi-fuel benzina/GPL con un'autonomia fino a 1.000 km. Con la motorizzazione ECO-G 100cv, gli intervalli di revisione, i costi degli interventi di manutenzione e la capacità del bagagliaio sono uguali a quelli della versione benzina. Inoltre, il costo del Gpl è più basso di circa il 40%. Con Nuovo Jogger, Dacia propone un veicolo versatile e modulabile: a 5 o 7 posti e fino a 52 configurazioni possibili nella versione a 7 posti, soprattutto grazie ai sedili della terza fila che possono essere tutti rimossi individualmente. Nella versione a 5 posti, il volume del bagagliaio è di 708 dm3 VDA (fino all'altezza dello schienale) e fino a 1.819 dm3 VDA con la panchetta posteriore ripiegata. Nella versione a 7 posti, il volume è di 160 dm3 VDA e 506 dm3 VDA con la terza fila ripiegata. Sarà inoltre disponibile in clientela, subito al lancio, l'offerta finanziaria PlusValore Dacia, in collaborazione con RCI Bank, che garantisce il valore futuro di Jogger per tutti i clienti che sceglieranno questa offerta. . ads/com 07-Dic-21 15:27