Liceo di Grosseto inaugura bagno 'neutro' per gender fluid

GROSSETO - Aperto un 'bagno neutro' presso il liceo artistico Bianciardi di Grosseto. L’iniziativa, non la prima del genere in Italia, è partita dagli alunni della classe 5B, che l’hanno raccontata anche con un video Tik-tok che ha già ottenuto più di 15.000 visualizzazioni, e rientra tra le attività che gli studenti stanno mettendo in atto contro gli stereotipi di genere e per tutelare l’identità e dell’espressione di genere. Come riporta la stampa, analoga richiesta arriva dagli studenti di 'Sinistra per' che hanno tappezzato i servizi igienici dell’Università di Pisa di manifesti che invocano la realizzazione di bagni «neutri», utilizzabili da tutti, senza distinzione di sesso. La dirigente scolastica del liceo artistico grossetano, Barbara Rosini, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, ritenendola degna di nota, perché ha ricevuto il consenso di un gran numero di studenti e per la lodevole finalità. «Non vogliamo - scrive in una nota - che nessuno, nella nostra scuola, si senta a disagio, ma che possa esprimere la propria personalità nel modo più sereno e completo possibile». Gli studenti promotori dell’iniziativa, entusiasti di aver stimolato in tutti, alunni e docenti, una riflessione che ha dato seguito ad un’azione concreta di cambiamento, affermano che "si tratta di un gesto di civiltà che guarda ad una pratica diffusa già da tempo nel Nord Europa e che è sentita come un’importante esigenza per i più giovani». Parallelamente a questa iniziativa, i ragazzi di una prima classe sono venuti a scuola indossando la gonna, dando risonanza all’iniziativa già proposta da altre scuole d’Italia per combattere gli stereotipi di genere e stimolare la riflessione sulle forme di discriminazione e violenze. Nessun insegnante si è indignato e le lezioni si sono svolte serenamente. (ANSA)