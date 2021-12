Europa League, Spalletti "Andare oltre ai problemi"

NAPOLI - "Per me l'unico vero problema del quale mi devo occupare è quello dei valori morali dei giocatori e dell'energia che devono esprimere quando vanno in campo e quando le cose non vanno bene. Da questo punto di vista i miei calciatori sono in salute e non devo andare a cambiare niente. Dobbiamo mantenere la testa lucida e riuscire a riconoscere le potenzialità che abbiamo ancora". Lo ha dichiarato in conferenza stampa Luciano Spalletti, alla vigilia del match Napoli-Leicester, decisivo per il passaggio del girone di Europa League. Il tecnico del team azzurro non pensa alle numerose assenze e non vuole alibi. "La gara contro l'Atalanta l'abbiamo fatta in maniera corretta. Non dobbiamo portarci appresso le scorie del risultato, condizionato dagli episodi, ma il passo in avanti fatto dal gruppo. Pensiamo alla prestazione: dobbiamo andare oltre ai problemi", ha aggiunto Spalletti. "Quelle come la sfida di domani sera sono partite importanti, che fanno la radiografia all'anima che hai. Sono gare nelle quali sei costretto a non rimandare gli esiti alla sfida successiva. Dobbiamo esser bravi a resistere alle difficoltà. Manolas verrà in panchina. Non ha i novanta minuti nelle gambe. Vediamo pian piano di poterlo riportare in condizioni fisiche ottimali. Malcuit contro l'Atalanta ha fatto bene in fase di corsa e velocità; quando deve scegliere delle cose invece fa un po' di fatica. Ha grande fisicità e reattività. Ha ben figurato, può farlo anche domani", ha concluso Spalletti, a proposito dei singoli. . pdm/gm/red 08-Dic-21 15:28