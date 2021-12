Kia, per XCeed arriva la versione Black Line Edition

MILANO - XCeed, il crossover di segmento C di Kia, si veste di nero per un'edizione speciale che per l'occasione debutta con la possibilità di prenotazione online con una promo dedicata. Per supportare il lancio, Kia Italia ha pensato a un'offerta esclusiva, sfruttando la straordinarietà del canale digitale come vetrina perfetta. Visitando la pagina "Prenota la tua Kia" sul sito di Kia Italia sarà infatti possibile prenotare gratuitamente la propria vettura entro il 31 dicembre tra un numero limitato di XCeed Black Line Edition in pronta consegna presso i concessionari aderenti all'iniziativa. Coloro che decideranno di prenotare online la vettur dovranno quindi recarsi entro due giorni presso la rete dei concessionari Kia per finalizzare l'acquisto, ricevendo così in omaggio il pacchetto di manutenzione Kia Care Basic 7 anni (84 mesi/105.000km) comprensivo di 7 tagliandi ed estensione della garanzia a chilometraggio illimitato entro i 7 anni che vanno a sommarsi ai 7 anni di garanzia e di aggiornamento mappe del sistema di navigazione. La versione Black Line Edition si posiziona allo stesso prezzo dell'attuale versione Evolution, senza alcuna variazione di listino. Al lancio sarà disponibile esclusivamente la motorizzazione 1.5 T-GDi Mild Hybrid da 160 CV con cambio DCT al prezzo di da 35.550 euro. Tuttavia, a partire dal 1 gennaio 2022, la versione Black Line Edition prenderà il posto della versione Evolution mantenendo il prezzo invariato e sarà disponibile anche con motorizzazione 1.6 CRDi Mild Hybrid da 136 CV. In termini di contenuti, Black Line Edition si caratterizza per un design esterno definito dalle calotte dei retrovisori esterni, il montante centrale e gli inserti dei cerchi in lega da 18" in high glossy black. Per quanto riguarda gli interni invece, sono presenti i nuovi sedili in pelle e tessuto scamosciato nero con finiture grigie che si abbinano perfettamente al tessuto nero del cielo dell'auto. Black Line Edition è una vettura top di gamma e oltre alle raffinatezze estetiche, porta con sé tutto il meglio in termini di tecnologia di assistenza alla guida e di connettività oggi disponibili per la gamma XCeed. . ads/com 14-Dic-21 15:30