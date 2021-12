La Bmw iX ottiene le cinque stelle di Euro NCAP

Con la sua guida puramente elettrica e una gamma completa di funzioni digitali, la Bmw iX rappresenta un nuovo traguardo per la mobilità individuale, anche a livello di sicurezza. Lo certificano gli esperti dell'European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) - l'istituto di tutela dei consumatori specializzato nella sicurezza automobilistica - che ha assegnato alla BMW iX cinque stelle, il più alto punteggio possibile nella valutazione di sicurezza Euro NCAP. Durante i test, che sono stati ulteriormente intensificati nel 2020, la nuova ammiraglia tecnologica del BMW Group ha brillato sia per l'eccezionale sicurezza per i passeggeri, sia per i suoi avanzati sistemi di assistenza alla guida, in particolare nella prevenzione degli incidenti. La Bmw iX ha ottenuto cinque stelle in tutte le categorie del crash test Euro NCAP. Nella valutazione della protezione dei passeggeri adulti, i test hanno evidenziato, tra le altre caratteristiche, l'efficacia del nuovo airbag interattivo collocato tra il sedile del guidatore e quello del passeggero anteriore, che fornisce una protezione aggiuntiva contro le lesioni in caso di collisione laterale. Anche la sicurezza dei bambini sui sedili posteriori della BMW iX ha ottenuto il massimo punteggio possibile sia in caso di collisioni frontali che laterali. Il concept di sicurezza integrato assicura il massimo livello di protezione per i passeggeri. Oltre ai sistemi di ritenuta coordinati con precisione, troviamo strutture di supporto altamente resistenti e zone di deformazione progettate con precisione per assorbire gli impatti salvaguardando l'abitacolo. La struttura della carrozzeria combina un concept di spaceframe in alluminio con una gabbia in carbonio per l'abitacolo. Per il tetto e per le sezioni laterali e posteriori sono state utilizzate parti molto resistenti in caso di torsione, realizzate in polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP). "La BMW iX stabilisce nuovi standard di sostenibilità e l'ottenimento del punteggio massimo di cinque stelle nell'Euro NCAP sottolinea il concept globale di sostenibilità del veicolo", afferma Dominik Schuster, Head of Vehicle Safety BMW. "La struttura estremamente stabile della carrozzeria e la gamma estesa di sistemi di ritenuta assicurano un livello di protezione dei passeggeri eccezionale. Inoltre, la BMW iX ha ottenuto ottimi risultati sia nei test di collaudo che nella guida quotidiana grazie agli innovativi sistemi di assistenza alla guida che riducono significativamente il rischio di incidenti in varie situazioni." Tra le altre caratteristiche, la BMW iX è dotata di un sistema di avviso di collisione anteriore con intervento sui freni che può rilevare pedoni e ciclisti oltre ai veicoli. Inoltre, il sistema di frenata automatica d'emergenza ora reagisce anche in curva, aiutando a minimizzare il rischio per i pedoni quando si svolta e il rischio di collisione con i veicoli in arrivo quando si svolta a sinistra. In caso di impatto, il rischio di lesioni per gli utenti più vulnerabili presenti sulla strada è ridotto grazie agli elementi della carrozzeria attentamente progettati e alle strutture flessibili situate nella parte anteriore del veicolo. Dispone anche di un cofano intelligente, che si solleva per mezzo di un meccanismo di attivazione pirotecnica non appena i sensori segnalino una collisione. Questo meccanismo crea una zona di deformazione che impedisce l'impatto diretto tra il pedone o il ciclista e i componenti duri nel vano motore. Altre caratteristiche standard includono l'Attention Assistant, il Lane Departure Warning e il limitatore di velocità, che hanno ottenuto un punteggio positivo nel crash test Euro NCAP. Il pacchetto Driving Assistant Professional è offerto come optional, e include anche l'assistenza al mantenimento della corsia e alla sterzata. In una valutazione separata, anche il Bmw Driving Assistant Professional nella iX3 è stato recentemente premiato con il punteggio massimo di "molto buono" da Euro NCAP. . tvi/com 17-Dic-21 17:17