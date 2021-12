Covid, scoperti dai Nas 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro

ROMA - Scoperti dai carabinieri del Nas in tutta Italia, da novembre a oggi, 308 medici e sanitari non vaccinati contro il Covid e quindi irregolarmente al lavoro. Individuati e denunciati alle rispettive Procure 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione emessi da Autorità sanitarie e relativi Ordini. Chiusi e sequestrati 6 studi medici e dentistici, e due farmacie, al cui interno svolgevano l'attività professionisti già sospesi. Nell'esecuzione di tali interventi sono stati sequestrati anche farmaci e dispositivi medici fraudolentemente utilizzati nel corso di attività e pratiche mediche da parte di soggetti che non avevano titolo alla loro detenzione e impiego. . fsc/com 22-Dic-21 09:56