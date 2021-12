Papa "Dio nasce tra le crisi del mondo, ma la speranza è più forte"

ROMA - "La Parola di Dio, che ha creato il mondo e dà senso alla storia e al cammino dell'uomo, si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi". Nel messaggio di Natale, dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, Papa Francesco ha sottolineato che "il Verbo si è fatto carne per dialogare con noi". Venendo nel mondo, ci mostra "la via dell'incontro e del dialogo". Una strada da intraprendere anche e soprattutto "in questo tempo di pandemia", in cui "si rafforza la tendenza a chiudersi, a fare da sé, a rinunciare ad uscire, a incontrarsi, a fare le cose insieme". Anche a livello internazionale, ha osservato il Pontefice, "c'è il rischio di non voler dialogare, il rischio che la crisi complessa induca a scegliere scorciatoie piuttosto che le strade più lunghe del dialogo". Nel suo messaggio, rivolto prima della recita mariana dell'Angelus e di impartire la Benedizione urbi et Orbi, il Papa ricorda il dramma di terre martoriate e quello di guerre dimenticate. Il Santo Padre ha ricordaro le donne colpite dalla piaga della violenza, i bambini vittime di abusi, gli anziani soli. Per loro e per l'unità delle famiglie, il Papa ha chiesto il conforto del Figlio di Dio. "Figlio di Dio, conforta le vittime della violenza nei confronti delle donne che dilaga in questo tempo di pandemia. Offri speranza ai bambini e agli adolescenti fatti oggetto di bullismo e di abusi. Da' consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a quelli più soli. Dona serenità e unità alle famiglie, luogo primario dell'educazione e base del tessuto sociale". Nella parte conclusiva del messaggio natalizio, il Pontefice ha indicato i sentieri da seguire. Sono tante, afferma, "le difficoltà del nostro tempo", ma più forte "è la speranza, perché un bambino è nato per noi" . "Lui è la Parola di Dio e si è fatto in-fante, capace solo di vagire e bisognoso di tutto". "Ha voluto imparare a parlare, come ogni bambino, perché noi imparassimo ad ascoltare Dio, nostro Padre, ad ascoltarci tra noi e a dialogare come fratelli e sorelle". O Cristo, nato per noi - conclude il Papa - insegnaci a camminare con Te sui sentieri della pace". . tvi/red 26-Dic-21 08:27