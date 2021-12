Citroen My Ami Buggy Concept, idea nuova per il tempo libero

ROMA - Citroën My Ami Buggy Concept è un'illustrazione libera e piena di carattere di un oggetto immaginato per vivere il tempo libero in modo nuovo. Ha un carattere decisamente avventuroso, evidenziato nella parte anteriore e posteriore dai suoi bull-bar, i coprimozzi e le griglie dei fari, i paraurti e le mascherine con al centro gli chevron. Ai lati, i passaruota allargati e rilavorati e le protezioni tubolari alla base delle porte conferiscono alla silhouette un aspetto più muscoloso. Nella parte superiore, le barre al tetto insieme alla ruota di scorta rafforzano lo spirito avventuroso di questo concept. Tutti questi elementi sono in un unico colore nero, dipinti direttamente nella massa. La barra luminosa a Led sulla parte anteriore del tetto aggiunge un tocco "avventuroso" quando si guida di notte o nella nebbia. Le porte sono state rimosse e sostituite da teli trasparenti impermeabili utilizzabili in caso di maltempo, un richiamo alla Méhari. Questi sono dotati di chiusure lampo per chiudere l'abitacolo e con apertura della parte superiore che evoca le porte vetrate dei veicoli classici. Queste pratiche protezioni possono essere rimosse, arrotolate e riposte dietro i sedili in apposite custodie. Un tettuccio sporgente è stato montato sopra il parabrezza, in continuità con il tetto, per fornire una protezione contro i capricci del tempo. I grandi pneumatici tassellati e i loro cerchi scampanati color oro opaco forniscono una buona aderenza su tutti i tipi di strada e una maggiore stabilità. Tre elementi dell'abitacolo di My Ami Buggy Concept sono state oggetto di un meticoloso lavoro di design: i sedili, i vani portaoggetti e i bagagli. My Ami Buggy Concept presenta le nuove imbottiture dei sedili Advanced Comfort la cui schiuma ha uno spessore che passa dai 35 mm di quella di Ami a 70 mm. I vani portaoggetti sono pratici e portatili. Ognuno ha la sua funzione nell'abitacolo, ma può essere trasportato all'esterno per un pic-nic o una gita. È stata creata una linea specifica di bagagli e ogni elemento si adatta perfettamente agli spazi interni del veicolo. Il cavo di ricarica è alloggiato all'interno del vano di apertura della porta del passeggero mediante un supporto a forma di maniglia che ne facilita la presa e l'utilizzo. I designer si sono messi nei panni di un appassionato di attività ricreative e hanno immaginato oggetti funzionali che rendessero le escursioni a bordo di My Ami Buggy Concept pratiche e divertenti. Ognuno di questi accessori è stato oggetto di una progettazione originale perché hanno la particolarità di essere stampati in 3D e possono quindi essere riprodotti su richiesta. . ads/com 28-Dic-21 16:16