Busta con minacce no vax inviata al ministro Patuanelli

ROMA - Una busta sospetta è stata recapitata al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. All'interno del plico, arrivato nella sede del ministero, un messaggio no vax che alludeva all'obbligo di green pass sul lavoro e una polvere bianca sospetta. Il ministero delle Politiche agricole smentisce comunque la notizia dell'esplosione di una busta nella sede del dicastero. Non c'è pertanto alcun ferito. Il Mipaaf conferma che è arrivata una busta indirizzata al ministro Patuanelli contenente minacce di morte, con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco. Sull'episodio indagano i carabinieri. Numerosi i messaggi di solidarietà inviati al ministro da vari esponenti politici, tra cui il presidente della Camera Roberto Fico. . ads/r 28-Dic-21 21:52