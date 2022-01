Calcio: Infantino, Olimpico Roma va intitolato a Paolo Rossi

ROMA - «Non esiste essere contrari a Pablito, dobbiamo sostenere l’idea di intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi. Nessuno come lui ha avuto l’impatto che ha avuto sugli italiani all’estero». Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino ai microfoni di Radio anch’io sport si schiera a favore dell’intitolazione dello stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi. «Dal Mondiale 1982 - aggiunge - tutti gli italiani nel mondo erano guardati in modo diverso. Per me va fatto e va fatto in fretta, mi complimento con il Parlamento e il Governo. I giovani devono ricordare Rossi». (ANSA)