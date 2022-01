"Belli ciao", Pio e Amedeo incassano un milione al box office

ROMA - Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, incassa nello scorso week end al box office quasi 1,4 milioni. Bene la commedia di Pio e Amedeo, Belli ciao, diretta da Gennaro Nunziante, che sfiora il milione di euro in due giorni (998.942). Terzo posto per Me contro te - Persi nel tempo con 865 mila euro. . mgg/red 03-Gen-22 17:13