Mercedes, con vision EQXX autonomia elettrica su nuovi livelli

ROMA - La Mercedes-Benz VISION EQXX è un veicolo progettato per quel viaggio su strada. Risponde alle esigenze di una moderna generazione di clienti di vivere emozioni attraverso l'innovazione. Parte di un programma tecnologico di vasta portata, questo prototipo di ricerca software-defined è stato progettato da donne e uomini con la creatività, l'ingegnosità e la determinazione per fornire una delle auto più efficienti del pianeta, sotto ogni aspetto. Lo hanno fatto utilizzando la più recente tecnologia digitale, l'agilità di una start-up e la velocità della Formula 1. Il risultato è un capolavoro di efficienza che, sulla base di simulazioni digitali interne in condizioni di traffico reali, sarà in grado di superare i 1.000 chilometri con una singola carica con un consumo energetico eccezionale inferiore a 10 kWh per 100 chilometri (efficienza di oltre 6 miglia per kWh). Mercedes-Benz ha costruito un'auto elettrica basata su software che reimmagina il viaggio su strada per l'era elettrica. Allo stesso tempo, presenta un'interpretazione altamente progressiva dei principi fondamentali Mercedes-Benz del lusso moderno e della purezza sensuale. Anziché limitarsi ad aumentare le dimensioni della batteria, un team internazionale interfunzionale si è concentrato sulla massimizzazione dell'efficienza sulle lunghe distanze. Hanno centrato tutti gli obiettivi in termini di efficienza della trasmissione, densità di energia, aerodinamica e design leggero. VISION EQXX è un modo entusiasmante, stimolante, ma completamente realistico per interpretare la tecnologia dei veicoli elettrici. Oltre alla sua innovativa efficienza energetica, offre risposte significative a problemi urgenti. Ad esempio, i materiali sostenibili riducono considerevolmente l'impronta di carbonio. La sua UI/UX è caratterizzata da un nuovo display radicalmente unico che prende vita con una grafica reattiva in tempo reale e copre l'intera larghezza del veicolo. Altri elementi dell'interfaccia utente/UX aiutano l'auto e il conducente a lavorare insieme come un tutt'uno e utilizzano persino una tecnologia che imita il funzionamento del cervello umano. E il processo di sviluppo guidato dal software che lo ha prodotto rivoluziona il modo in cui sono progettate le auto elettriche. Questa vettura è uno dei risultati di un programma in corso che sta fornendo il blueprint per il futuro dell'ingegneria automobilistica. Molte delle sue caratteristiche e sviluppi sono già stati integrati nella produzione, inclusa la prossima generazione di MMA, l'architettura modulare Mercedes-Benz per auto compatte e di medie dimensioni. . ads/com 04-Gen-22 15:35