Ruggeri, arriva il nuovo brano "La rivoluzione"

MILANO - Fresco vincitore del Premio Tenco per la prolifica carriera artistica, a distanza di un anno dall'ultimo singolo "L'America (Canzone per Chico Forti)", Enrico Ruggeri torna con il nuovo brano "La rivoluzione" (Anyway Music) in radio e in digitale da venerdì 7 gennaio. "La Rivoluzione" anticipa l'omonimo album di inediti, in uscita nel 2022, sul quale Ruggeri sta lavorando da ormai due anni. . mgg/com 05-Gen-22 15:52