The Weeknd, esce il nuovo album "Dawn Fm"

MILANO - Esce oggi il nuovo album di The Weeknd, "Dawn FM" (XO/Republic Records). L'uscita a sorpresa, annunciata solo pochi giorni fa, è stata anticipata da un trailer che ha lanciato l'intero progetto, insieme alla pubblicazione dell'originale cover dell'album e della tracklist. "Dawn FM", che tra gli altri contiene il singolo di successo già disco d'oro "Take My Breath", è descritto dall'artista come un'"esperienza sonora", che qui mette in mostra un cast unico di featuring di artisti della scena internazionale, come Tyler the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e Jim Carrey. . mgg/com 07-Gen-22 14:44