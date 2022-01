Bmw Motorrad porta la famiglia Heritage al Motor Bike Expo di Verona

VERONA - Il Motor Bike Expo di Verona è uno dei più rappresentativi eventi del panorama europeo per tutti gli appassionati di moto special, customizzazione e segmento cruiser. BMW Motorrad sarà presente all'interno del Padiglione 4 con uno stand completamente nuovo e dedicato al mondo Heritage, presentando tre progetti di collaborazione incentrati sulla famiglia R 18 e che saranno svelati durante il salone. Di questi tre progetti, due sono anteprime assolute e frutto della collaborazione di BMW Motorrad Italia con storici riferimenti di questo mondo: saranno esposte quindi le interpretazioni della BMW R 18 di LowRide by American Dream e di Officina Milano by Radikal Chopper. Il terzo progetto invece deriva dalla proattività della rete dei concessionari BMW Motorrad nel mondo della customizzazione che si concretizza con la R 18 Aurora che BMW Motorrad Roma ha affidato alle esperte mani di Garage 221. Il nuovo stand di BMW sarà caratterizzato dalla storia e tradizione di BMW Motorrad. Infatti, più di qualsiasi altra motocicletta BMW odierna, la R 18 ha portato l'essenza dei famosi classici BMW Motorrad nell'era moderna. Sullo stand BMW Motorrad, saranno dunque esposti i modelli maggiormente coerenti con il concept del Motor Bike Expo: la gamma completa di BMW R 18; le BMW R nineT, R nineT Pure e R nineT Scrambler; la BMW R 18 Aurora: progetto R 18 Custom di BMW Motorrad Roma; tre Special su Base BMW R 18 realizzati da Casa Madre. Le customizzazioni della R 18 di American Dream e di Radikal Chopper saranno invece presenti negli spazi definiti dai responsabili dei progetti. . sat/com 07-Gen-22 17:22