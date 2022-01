Volvo, Cda nomina Jim Rowan alla carica di Ceo e presidente

ROMA - Jim Rowan entrerà a far parte di Volvo Cars il 21 marzo prossimo in qualità di Ceo e presidente. Attualmente Ceo e membro del Cda di Ember Technologies, e prima ancora è stato Group Ceo del gruppo Dyson. Subentra a Håkan Samuelsson, che ricopre il ruolo di Ceo e presidente dall'ottobre 2012. Rowan vanta oltre trent'anni di esperienza a livello globale nei settori dei beni di consumo e della tecnologia. "Sono davvero lieto di dare il benvenuto a Jim Rowan come nuovo Ceo di Volvo Cars, che sta affrontando una rapida trasformazione in termini di digitalizzazione ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere una persona che avesse un'esperienza come Ceo globale al di fuori del settore automotive", ha dichiarato Eric Li, presidente del Cd di Volvo Cars. "Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare di cuore Håkan Samuelsson per l'impegno e la determinazione dimostrati in questi dieci anni trascorsi in Volvo Cars. Håkan, insieme al suo team di gestione, ha saputo creare una linea di prodotti rinnovata e forte, ha riaffermato Volvo come brand di alta gamma e ben posizionato per il futuro, e ha favorito il successo della quotazione in borsa di Volvo Cars", ha continuato Eric Li. "Sono felice di entrare a far parte di Volvo Cars in un momento così emozionante per la Casa automobilistica e in un periodo di trasformazione profonda sia per il settore sia per i consumatori. Gli ottimi risultati ottenuti da Volvo Cars nel campo dell'innovazione, della sicurezza e della qualità, uniti a un talento eccezionale e a capacità straordinarie in ambito di sostenibilità e tecnologia, la collocano in una posizione di leadership nel cammino verso il futuro", ha commentato Jim Rowan. "Sono lieto di accogliere Jim nel suo nuovo ruolo affinché possa continuare ad accompagnare Volvo Cars nel viaggio straordinario che ha intrapreso. Vorrei anche estendere i miei ringraziamenti a tutti i dipendenti di Volvo Cars per gli incredibili risultati che abbiamo ottenuto insieme negli ultimi dieci anni" ha concluso Håkan Samuelsson. . ads/com 10-Gen-22 12:42