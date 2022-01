Pirelli P Zero per Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition

MILANO - I pneumatici Pirelli equipaggiano la nuova 2021 Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition, la versione più potente e performante del primo SUV totalmente elettrico della casa auto americana. Una nuova collaborazione tecnologica fra le due aziende per la quale sono stati scelti i pneumatici Pirelli P Zero, i pneumatici Ultra High Performance che offrono il corretto rapporto tra guidabilità e comfort, mantenendo la sportività tipica della Mustang grazie alla loro derivazione dal mondo del motorsport. Disponibili nella misura 245/45R20 103Y XL presentano la marcatura Elect che identifica i pneumatici Pirelli dedicati ai veicoli elettrici e ibridi, le cui performance sono strettamente influenzate dai pneumatici. Grazie a specifiche caratteristiche tecniche della mescola e della struttura, i pneumatici Pirelli marcati Elect offrono diversi vantaggi: bassa resistenza al rotolamento per incrementare l'autonomia, basso rumore di rotolamento per garantire un ottimo comfort di guida, grip immediato per le sollecitazioni della trasmissione in fase di partenza e struttura adatta per supportare il peso del veicolo a batterie. Realizzati secondo la filosofia "Perfect fit" di Pirelli, i pneumatici omologati in primo equipaggiamento per il nuovo SUV sportivo a zero emissioni di Ford permettono di godere pienamente delle alte prestazioni della vettura dotata di un sistema di trazione integrale a doppio motore elettrico: uno sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore, per migliorare le prestazioni e affrontare le condizioni di guida più difficili sia su asciutto sia su bagnato attraverso il binomio pneumatici e tecnologia dell'auto. La strumentazione ripartisce la coppia erogata del motore in modo indipendente agli assi, ricavandone accelerazioni più repentine e maggiore maneggevolezza rispetto al modello standard a trazione posteriore. Gli ingegneri Pirelli hanno sviluppato per la Mach-E GT Performance Edition pneumatici P Zero in grado di favorire il massimo delle performance del veicolo e il meglio in termini di guidabilità e comfort. . ads/com 11-Gen-22 15:12