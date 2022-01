Governo, Letta "Deve trovare energia, c'è bisogno di un nuovo patto"

ROMA - "Il patto di governo deve trovare nuova energia, perché mi sembra chiaro che in queste ultime settimane ci sia un po' di fatica. La legislatura deve andare fino alla scadenza naturale, ma c'è bisogno di un nuovo patto di governo. Quando si andrà al tavolo tutti dovranno andarci con l'idea di fare gli interessi del Paese". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Dimartedì su La7. "Una maggioranza Ursula? Mi sembra molto improbabile, anche per un motivo semplice. Siamo in una fase della vita del Paese complicata. Penso che sia più che la fine della legislatura venga gestita da una maggioranza larga", ha aggiunto. "Chiedo a Salvini di fare un accordo su un presidente della Repubblica super partes, sul modello di quello che è stato Mattarella in questi anni, e che ci si dica che cosa vogliamo fare nell'anno che viene della legislatura. Anno che deve avere un governo che sia in grado di continuare le cose che si stanno facendo adesso, sapendo che ci divideremo alle elezioni. Se poi Salvini preferisce raggiungere Giorgia Meloni all'opposizione, è evidente che c'è un altro scenario. Dico no al trasformismo della politica", ha concluso Letta. . tai/ads/red 11-Gen-22 22:07