Piaggio fornisce 300 Porter NP6 per Poste Italiane

PONTEDERA - Il Gruppo Piaggio ha avviato in questi giorni la fornitura a Poste Italiane di 300 veicoli commerciali leggeri a quattro ruote, Porter NP6, destinati alla consegna dell'ultimo miglio di pacchi e posta, che entreranno in servizio a partire dall'inizio del 2022. La fornitura, attraverso la formula del noleggio a lungo termine, fa parte della più ampia commessa assegnata da Poste Italiane a Leasys e LeasePlan, due delle società di autonoleggio più importanti in Europa, per il rinnovo del parco veicoli operativi. Piaggio Porter NP6, prodotto negli stabilimenti Italiani di Pontedera del Gruppo Piaggio, è il primo city truck, in grado di unire dimensioni compatte a una portata straordinaria, con motorizzazioni esclusivamente eco-friendly. Allestito con uno specifico box di carico dal volume di circa 4 metri cubi, si è rivelato il veicolo più in linea con i requisiti del bando di gara per la sua categoria specifica (Autocarri leggeri ad alta manovrabilità, portata non inferiore 0,5 ton - alimentazione benzina/metano). Le dimensioni compatte (la cabina è larga solamente 1,64 metri) e le nuove motorizzazioni da 1.498 cc Euro 6D Final CombiFuel benzina\GPL e benzina\metano, fanno infatti di Piaggio Porter NP6 il veicolo ideale per il lavoro in città, per la consegna dell'ultimo miglio e per il trasporto di merci a corto e medio raggio. Inoltre, le motorizzazioni CombiFuel sono disponibili in due differenti versioni, a seconda dell'autonomia GPL o metano di cui si necessita: Short Range, dedicata a un uso prevalentemente urbano, e Long Range, sviluppato per svolgere attività più impegnative grazie ad una maggiore autonomia e ad una portata superiore. Rispetto alla precedente versione il Piaggio Porter NP6 è dedicato a un target più ampio, grazie all'incremento della portata utile, che cresce fino a circa il 30%, e all'elevata allestibilità. A livello di portata a telaio le versioni con ponte posteriore a ruote singole possono supportare fino a 1.275 kg, mentre quelle con ruote gemellate superano i 1.600 kg, riuscendo a trasportare carichi ben superiori al proprio peso e mantenendo una massa a terra non superiore ai 2.800 kg. . mgg/com 12-Gen-22 09:20