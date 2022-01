Roberto Di Nardo neo direttore vendite di DS Automobiles Italia

TORINO - Roberto Di Nardo è il nuovoo direttore vendite di DS Automobiles Italia. Napoletano, con un background universitario che spazia dall'Economia al Marketing & Sales, brillantemente rappresentati da due lauree e due master, a soli 34 anni Roberto Di Nardo ha già maturato una significativa esperienza in ambito automotive. Dopo gli inizi in Jaguar Land Rover Italia, dove ha ricoperto diversi ruoli, prima in ambito Sales Planning, poi in ambito Sales come Zone Manager, nel 2018 approda in Groupe PSA, prima nel ruolo di Responsabile del Controllo di Gestione Dealer, in ambito Sviluppo Rete, poi in Opel, dove ricopre il ruolo di Sales Operations Manager. La sua nomina a Direttore Vendite arriva in un momento di forte crescita per DS Automobiles, con la gamma già oggi completamente elettrificata ed autentico manifesto della mobilità futura. Alla base del successo di DS Automobiles il mix di design, tecnologia e raffinatezza in stile parigino, che si sublimano con l'ultima creazione DS 4. Roberto Di Nardo riporta nella sua funzione a Eugenio Franzetti, Managing Director del brand. Il compito principale di Roberto Di Nardo sarà quello di incrementare la quota di mercato, consolidando il posizionamento premium che permette di tenere alto il valore percepito del brand e dei modelli in gamma. . tvi/com 13-Gen-22 12:05