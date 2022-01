Kia Sportage stravolge la tradizione guardando all'Europa

MILANO - Sarà in vendita da sabato la quinta generazione della Kia Sportage, venduta dal 1994 in 170mila esemplari nel nostro Paese. Costruito sulla nuova piattaforma "N3", il nuovo Suv della casa coreana è stato concepito per le caratteristiche degli automobilisti europei, in particolare per la sua praticità e versatilità d'uso quotidiano. Quattro gli allestimenti (Business, Style, Gt-Line e Gt-Line Plus) con prezzi che vanno da 29.950 a 44.950 euro. Lo Sportage è disponibile con trazione integrale o anteriore. A livello di design la parte anteriore è dominata dalla griglia nera ben definita che si estende su tutta la larghezza insieme alle luci diurne a forma di boomerang, che fungono da sostegno per i sorprendenti fari Matrix led. Il profilo laterale ha linee tese, sui passaruota posteriori sfilano su nervature che si congiungono alle luci posteriori. La nuova Sportage sarà anche bicolore, con tetto nero in contrasto nella versione GT-line. A seconda delle specifiche e dell'allestimento, il nuovo Sportage monta cerchi da 17 a 19 pollici. Anche sotto al cofano si è provveduto a una rivoluzione. E' infatti tutta nuova la gamma di propulsori 100% elettrificati. Alla parte elettrica si integra il motore termico T-GDI da 1,6 litri di Kia dotato di Continuous Variable Valve Duration (CVVD), che controlla la durata del sollevamento della valvola migliorando prestazioni, consumi ed emissioni. Nella versione di Plug-in Hybrid, il motore turbo è affiancato da un motore elettrico da 66,9 kW servito da una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh. L'abbinamento dei due propulsori porta la potenza totale erogata dalla versione Plug-in a 265 CV, di cui 180 CV provenienti dal motore T-GDI. Nella versione Hybrid il motore termico è affiancato da un motore elettrico da 44,2 kW con una batteria ai polimeri di ioni di litio da 1,49 kWh e una potenza totale è di 230 CV. Sportage Mild Hybrid utilizza una tecnologia di ibridazione che interviene per ridurre le emissioni e migliorare l'economia d'esercizio. La potenza totale è qui di 150 CV. Nella gamma motori anche diesel da 1,6 litri ad alta efficienza, con potenza di 136 CV e grazie alla tecnologia Mild Hybrid 48 V può vantare emissioni ridotte ed un'efficienza maggiore. Lo Sportage è disponibile con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) o con un cambio manuale intelligente a 6 marce (iMT) per le versioni con motorizzazioni Mild Hybrid. Le versioni Hybrid e Plug-in Hybrid sono invece equipaggiate con un cambio automatico sei rapporti di ultima generazione (6AT). Passando agli interni, la nuova piattaforma su cui è costruito lo Sportage ha consentito anche di aumentare la capacità di carico e l'altezza dell'abitacolo, insieme allo spazio per le gambe di guidatore e passeggeri, anche nella fila posteriore. Il cuore dell'abitacolo è il display curvo integrato, con touchscreen da 12,3 pollici da cui gestire connettività e ogni funzionalità. Nella console centrale è stato inserito il moderno quadrante di comando della trasmissione shift-by-wire. Ha trovato spazio anche un alloggiamento per smartphone wireless ad alta velocità da 15 W per tempi di ricarica ridotti. Alcune porte USB a ricarica rapida sono presenti anche nei sedili. L'impianto audio è Harman Kardon. Sportage si posiziona tra i veicoli più sicuri della sua categoria grazie innanzitutto all'Advanced Driver Assistance System (ADAS) di Kia che aiuta il conducente a evitare potenziali collisioni. C'è poi la funzionalità Junction Turning, che aiuta a prevenire le collisioni nelle svolte agli incroci con auto, pedoni e biciclette in arrivo. Un ulteriore sistema di assistenza alla guida, presente su New Sportage, è Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) che avverte il conducente del rischio di collisione laterale. . jp/tvi/red 13-Gen-22 15:58