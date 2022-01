Helbiz, al via nuova partnership con Wheels

MILANO - Helbiz ha annunciato la sottoscrizione di una nuova partnership con Wheels, una piattaforma di mobilità elettrica condivisa, proprietaria di una tecnologia che vede l'integrazione del casco sul mezzo. Si tratta di innovativi dispositivi a due ruote, dotati di un particolare sedile di design, che permettono di muoversi liberamente in città. I mezzi hanno un baricentro basso e ruote da 14 pollici che rendono sicuro lo spostamento anche su superfici irregolari della pavimentazione. Wheels fornirà a Helbiz una flotta iniziale di 2.500 mezzi da distribuire per la prima volta in quattro città degli Stati Uniti e a seguire in due aree private italiane a partire dal prossimo mese, con l'obiettivo di espandersi in altri mercati nel prossimo futuro. "Siamo entusiasti di espandere le nostre offerte di micromobilità per includere i dispositivi con sedile Wheels, dotati di un design molto ricercato dai clienti", ha affermato Luca Santambrogio, Italy Country Manager di Helbiz. "La progettazione dei sedili dei mezzi Wheels e il casco intelligente integrato ci consentono di servire una gamma più ampia di utenti, compresi quelli con mobilità ridotta. Attendiamo con impazienza il futuro di questa partnership che amplierà la nostra offerta di prodotti e fornirà ai motociclisti più opzioni dell'ultimo miglio che si adattano alle loro esigenze", ha aggiunto. "La partnership tra Wheels e Helbiz è una scelta naturale", ha affermato Will Sowers, direttore degli Affari Pubblici di Wheels. "In qualità di leader e prima azienda di micromobilità quotata in borsa, Helbiz è un partner ideale per supportare Wheels a portare avanti la nostra missione di rendere la micromobilità sicura e accessibile a tutti", ha aggiunto. Sarà possibile sbloccare e noleggiare i mezzi Wheels direttamente dalla app Helbiz, scaricabile da Play Store ed Apple Store. . ads/com 13-Gen-22 16:10