Nuovo Nissan Qashqai a portata di app

ROMA - Per chi acquista Nissan Qashqai, prendere confidenza con la nuova vettura e sfruttarne da subito tutte le potenzialità è ancora più facile grazie a Nissan Driver's Guide, l'app libera e gratuita che può essere scaricata su dispositivi mobili Apple (tramite App Store) e Android (tramite Play Store). Con pochi tocchi sullo schermo dello smartphone è possibile, ad esempio, capire il funzionamento e l'utilizzo delle tecnologie di bordo e della strumentazione, come regolare sedili, volante, luci, specchietti, conoscere il significato delle spie luminose del quadro strumenti, capire come gestire il sistema di trazione 4x4 o aggiornare le mappe del navigatore. L'ampia gamma di immagini, didascalie, descrizioni chiare e sintetiche e la semplicità con cui è possibile consultarle, fanno di Nissan Driver's Guide molto più di un manuale d'uso in formato elettronico, tanto da risultare utile non solo a chi possiede già un nuovo Qashqai, ma anche chi ne sta valutando l'acquisto. Sono tante le novità introdotte sul nuovo Qashqai, e l'app è un comodo strumento per conoscerle e utilizzarle al meglio. Ad esempio il nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3" ad alta definizione, che può essere configurato per la navigazione, l'intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo; o l'innovativo Head Up Display da 10,8", che proietta informazioni sull'itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza, nel campo visivo del guidatore; o il sistema di assistenza alla guida ProPILOT, che ora legge i segnali stradali, acquisisce i dati dal navigatore e adatta automaticamente la velocità della vettura anche nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Inoltre è possibile capire come utilizzare altre novità assolute per Nissan, come la funzione massaggiante dei sedili anteriori, che può essere impostata su tre modalità diverse per il massimo comfort di viaggio, o come caricare lo smartphone tramite il caricatore wireless da 15 W integrato nello scomparto portaoggetti anteriore. Nissan Driver's Guide integra inoltre una funzione di Realtà Aumentata, grazie alla quale è possibile conoscere il dettaglio di funzioni e comandi della vettura. Basta puntare la fotocamera dello smartphone sul volante, sul sistema di infotainment (navigatore e impianto audio) o sul sistema di climatizzazione e selezionare il comando per il quale si vogliono conoscere dettagli e funzionamento. Disponibile in 19 lingue, l'app è organizzata in 6 sezioni tematiche: Spie di avvertimento; Guida rapida per l'utente; Informazioni sugli pneumatici; Vano motore; Garanzia; Nissan Assistance. . tvi/com 14-Gen-22 13:42