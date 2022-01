Bmw Group registra una forte crescita delle vendite per il 2021

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Nel 2021 il BMW Group ha registrato una crescita solida delle vendite su base annua dell'8,4%, con un totale di 2.521.525 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce consegnati in tutto il mondo. Le vendite di BMW hanno raggiunto il nuovo massimo storico di 2.213.795 unità (+9,1%) lo scorso anno: il marchio è leader nel segmento premium globale. Il Gruppo ha più che raddoppiato le vendite dei veicoli completamente elettrici nel 2021, con 103,855 unità vendute (133,2%). "Nonostante le difficoltà riscontrate a livello delle forniture e a causa della pandemia abbiamo ottenuto un'ottima performance di vendita nel 2021, grazie ad una potente attività operativa e ad una stellare linea prodotti. I nostri brand hanno riportato risultati di vendita da record su scala mondiale - guidati dal brand BMW, numero uno nel segmento premium globale" ha dichiarato Pieter Nota, membro del Board of Management di BMW AG Responsible for Customer, Brands, Sales. "Con più di 100.000 veicoli completamente elettrici venduti lo scorso anno, il nostro obiettivo è stato il potenziamento dell'elettromobilità" ha continuato Nota. . tvi/com 14-Gen-22 13:54